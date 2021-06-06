شكرا لبحثكم عن خبر ماهي العشرة الاطعمة التي تضعف المناعة .. احذرها والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - ما لايعرفه كثيرون أن هناك أطعمة تدمر المناعة وتجعل الجسم غير قادر على مواجهة الأمراض المختلفة.

وفي ظل ازياد سلالات فيروس كورونا المتعددة والأمراض المرتبطة بها يجب الابتعاد عن أى أطعمة تدمر المناعة للحفاظ على صحة الجسم.

إليكم أهم أطعمة تدمر المناعة وفقا لما جاء فى موقع " هيلث لاين"

السكر المضاف

الحد من كمية السكر المضاف الذي تستهلكه يعزز صحتك العامة ووظيفة المناعة، والأطعمة التي ترفع نسبة السكر في الدم بشكل كبير ، مثل تلك التي تحتوي على نسبة عالية من السكريات المضافة ، تزيد من إنتاج البروتينات الالتهابية مثل نخر الورم ألفا (TNF-α) ، والبروتين التفاعلي C (CRP) ، والإنترلوكين 6 (IL-6) ، وكلها التي تؤثر سلبًا على وظيفة المناعة.

ربطت الدراسات ارتفاع مستويات السكر في الدم بضعف الاستجابة المناعية. يمكن أن يؤدي الحد من تناول الأطعمة والمشروبات السكرية إلى تحسين إدارة نسبة السكر في الدم والاستجابة المناعية.

الأطعمة المالحة

الأطعمة المملحة مثل رقائق البطاطس، ووجبات العشاء المجمدة، والوجبات السريعة قد تضعف الاستجابة المناعية لجسمك، لأن الأنظمة الغذائية الغنية بالملح قد تؤدي إلى التهاب الأنسجة وتزيد من خطر الإصابة بأمراض المناعة الذاتية.

تشير الدراسات إلى أن تناول كميات كبيرة من الملح قد يضعف وظيفة المناعة الطبيعية، ويعزز الالتهاب ، ويزيد من قابليتك للإصابة بأمراض المناعة الذاتية.

أطعم بها نسبة عالية من دهون أوميجا 6

يحتاج جسمك إلى كل من دهون أوميجا 6 وأوميجا 3 ليعمل، وتميل الأنظمة الغذائية الغربية إلى أن تكون عالية في دهون أوميجا 6 ومنخفضة في أوميجا 3 وقد ارتبط هذا الخلل بزيادة مخاطر الإصابة بالأمراض وربما الخلل المناعي،وأبرز الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من أوميجا 6، هى : زيت عباد الشمس وزيت الذرة وزيت فول الصويا ويجب الابتعاد عنها لأنها أطعمة تدمر المناعة.

الأطعمة المقلية

الأطعمة المقلية غنية بمجموعة من الجزيئات تسمى المنتجات النهائية للجليكيشن المتقدمة (AGEs). تتشكل AEGs عندما تتفاعل السكريات مع البروتينات أو الدهون أثناء الطهي بدرجة حرارة عالية ، مثل أثناء القلي.

إذا أصبحت المستويات مرتفعة جدًا في جسمك ، يمكن أن تساهم العوامل الجوية العمرية في حدوث التهاب وتلف خلوي ويُعتقد أن AGEs تضعف جهاز المناعة بعدة طرق منها استنفاد آليات الجسم المضادة للأكسدة والتأثير سلبًا على بكتيريا الأمعاء.

اللحوم المصنعة والمتفحمة

مثل الأطعمة المقلية ، فإن اللحوم المصنعة والمتفحمة تحتوي على نسبة عالية من الأعمار ولابد من الابتعاد عنها لأنها أطعمة تدمر المناعة .

تم ربط الأنظمة الغذائية الغنية باللحوم المصنعة واللحوم المطبوخة في درجات حرارة عالية بزيادة مخاطر الإصابة بالأمراض وقد تضر بجهاز المناعة لديك.

الوجبات السريعة

تم ربط الوجبات السريعة بالعديد من النتائج الصحية السلبية، وقد يؤدي تناوله بشكل متكرر إلى التأثير على جهاز المناعة لديك، فيجب أن تحافظ على الد الأدنى عند تناولك للوجبات السريعة ويرتبط تناول الكثير منه بمخاطر صحية وقد يضر بجهاز المناعة لديك.

الأطعمة التي تحتوي على إضافات

تحتوي العديد من المواد الغذائية ، وخاصة الأطعمة فائقة المعالجة ، على إضافات لتحسين العمر الافتراضي والملمس والطعم مثل المستحلبات والمكثفات والمحليات ، وبعضها يضر الاستجابة المناعية.

الكربوهيدرات المكررة للغاية

يؤدي تناول الكربوهيدرات المكررة للغاية مثل الخبز الأبيض والمخبوزات السكرية في كثير من الأحيان إلى الإضرار بجهاز المناعة وقد يؤثر النظام الغذائي الغني بالكربوهيدرات المكررة سلبًا على جهاز المناعة يجعل كفاءته أقل.

الأطعمة عالية الدهون

ارتبط النظام الغذائي الغني بالدهون المشبعة وقليلة الدهون غير المشبعة بضعف المناعة، من المحتمل أن يكون اتباع نظام غذائي متوازن وعالي الألياف طريقة جيدة لدعم صحة المناعة.

الأطعمة والمشروبات المحلاة

تم ربط بعض المُحليات الصناعية بتكوين بكتيريا الأمعاء المتغيرة ، وزيادة الالتهاب في الأمعاء ، وضعف كفاءة الجهاز المناعى المسئول عن محاربة الأمراض .