استمرار المعارك العنيفة بين الجيش ومليشيا الحوثي في الجوف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 6 يونيو 2021

الخليج 365 ـ متابعات



تشهد جبهات الجوف، (شمال شرقي اليمن)، معارك عنيفة بين الجيش والمقاومة من جهة، ومليشيا الحوثي من جهة ثانية، عقب تحشيدات وتعزيزات كبيرة دفعت بها الأخيرة نحو جبهات القتال. وأكد مصدر عسكري، في وقت متأخر من مساء السبت، أن معلومات مؤكدة أفادت برصد تعزيزات بشرية كبيرة لمليشيا الحوثي في جبهة ‎العقبة دفعت بها إلى جبهة ‎اليتمة لمهاجمة مواقع القوات الحكومية والمقاومة. في السياق، قال المركز الإعلامي للقوات المسلحة، في بيان، إن المعارك العنيفة بين الجيش والحوثيين مستمرة لليوم الثامن على التوالي. وأضاف إن “أبطال جيشنا يكبّدون المليشيا الحوثية المدعومة من إيران خسائر فادحة في الأرواح والعتاد”. ‏وأوضح أن أبطال الجيش يخوضون منذ مطلع الأسبوع الجاري، معارك متواصلة على امتداد مسرح العمليات في جبهة الخنجر، تكبّدت خلالها مليشيا الحوثي الانقلابية خسائر لا تحصى في العتاد والأرواح. وكانت قد نفذت قوات الجيش والمقاومة الشعبية كميناً محكماً استهدف مجاميع حوثية في جبهة الخنجر شمال مدينة الحزم.