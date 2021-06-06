إصابة مواطن وإعطاب سيارته بانفجار لغم من مخلفات الحوثيين في ذو باب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 6 يونيو 2021

الخليج 365 ـ تعز



أصيب مدني بجروح وأعطبت سيارته، ليل أمس، إثر انفجار لغم من مخلفات مليشيات الحوثي، بمديرية ذو باب بالساحل الغربي. وقالت مصادر محلية، إن لغماً من مخلفات مليشيا الحوثي، انفجر أثناء ما كان زيد أحمد صالح حيدرة، يقود سيارته في خط فرعي بمركز مديرية ذو باب. وأضافت، أن حيدرة البالغ من العمر 38 عاماً أصيب في منطقة الحوض، فيما شقت سيارته إلى نصفين لهول الانفجار. وأوضحت المصادر، أن المصاب دخل في حالة إغماء طويلة، استمرت يوما كاملا، أثناء نقله إلى مستوصف الأمل بمديرية ذو باب لتلقي الإسعافات والعلاج، ومن ثم تم تحويله إلى إحدى مستشفيات العاصمة عدن. وجاء هذا عقب مرور ساعات على جريمة حوثية مماثلة بالساحل الغربي، حيث أصيب عصر الجمعة المزارع محمد خالد هكي إثر انفجار لغم من مخلفات المليشيات، أثناء ذهابه إلى مزرعته شرق منطقة القطابا بمديرية الخوخة.