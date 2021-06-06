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"التعاون الإسلامي" تندد بمحاولة الحوثي استهداف المدنيين في خميس مشيط بطائرة مفخخة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 6 يونيو 2021

الخليج 365 ـ متابعات

ندد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين بأشد العبارات في بيان اليوم، بمحاولة ميلشيا الحوثي الإرهابية استهداف المدنيين في مدينة خميس مشيط بطائرة مسيرة (مفخخة). وأشاد الأمين العام بيقظة وقدرات الدفاعات الجوية التي تمكنت من اعتراض وتدمير الطائرة الحوثية قبل الوصول إلى هدفها. وجدد العثيمين تأييد منظمة التعاون الإسلامي كافة الإجراءات التي تتخذها قوات التحالف للتعامل مع ممارسات ميليشيا الحوثي الإرهابية لحماية المدنيين والأعيان المدنية، وذلك وفقا للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، مشيرا إلى أن أعمال التصعيد العدائي والتحدي السافر من قبل تلك الميليشيا تعتبر (جرائم حرب). وأكد العثيمين أيضا وقوف وتضامن منظمة التعاون الإسلامي مع المملكة العربية السعودية في تصديها للجرائم الإرهابية التي ترتكبها تلك الميليشيا الإرهابية، مؤيدا كل التدابير والإجراءات التي تتخذها المملكة في سبيل الحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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