حالة الطقس في اليمن خلال الـ24 ساعة المقبلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 6 يونيو 2021

الخليج 365 ـ خاص



توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية اليمنية هطول أمطار رعدية متفرقة على عدد من المناطق في اليمن خلال الساعات القادمة. وقال المركز في نشرته الصادرة اليوم، إن “الفرصة مهيئة لهطول أمطار متفرقة في في فترتي الظهيرة والمساء على أجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية والمرتفعات المحاذية للساحل الغربي، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا وتعمل على أثارة الأتربة والغبار. وفي المناطق الساحلية توقع المركز أن يكون الطقس صحو حار ورطب بوجة عام، والرياح معتدلة السرعة تنشط أحيانا على السواحل الجنوبية والشرقية والغربية ومدخل باب المندب، مثيرة للأتربة والرمال. توقع المركز أن يكون الطقس المناطق الصحراوية حار إلى شديد الحرارة نهاراً، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية تنشط خلال ساعات النهار مثيرة للأتربة والرمال. وحذر المركز الموطنين في المنحدرات الجبلية والمناطق المتوقع هطول أمطار عليها من تدفق السيول في الشعاب والوديان. ونبه الصيادين ومرتادي البحر في الاجزاء الجنوبية من السواحل الغربية ومدخل باب المندب وشرق خليج عدن وحول أرخبيل سقطرى من إرتفاع الموج واضطراب