أسعار الخضروات والفواكه والأسماك في حضرموت اليوم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 6 يونيو 2021

الخليج 365 - المكـلا

رصد مراسل " الیمن العربي "، اليوم، أسعار اللحوم والخضروات والفواكه في محافظة حضرموت كبرى محافظات البلاد، للكیلو الواحد ویتفاوت سعرها مع متوسط قیمتها فیما یلي :

- الموز = 400 ریال

- التفاح المحلي = 1000 ریال

- التفاح الخارجي = 1600 ریال

- البرتقال الخارجي= 1800 ريال

- الباذنجان = 400 ریالا

- الكوسة = 400 ریال

- البصل = 400 ریال

- الثوم = 1500 ريال

- الجزر = 1000 ریال

- الخیار = 800 ریال

- اللیمون = 1200 ریال

- الطماطم = 500 ریال

- البطاطس = 500 ریال

- لحوم الأغنام = 5000 ریال

- لحوم الابل = 6000 ریال

- لحوم الأبقار = 4500 ریال

- سمك الثمد = 1800 ریال

- سمك القرش "اللخم" = 7000 - 4000 ريال