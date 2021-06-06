شكرا لبحثكم عن خبر شاهد بالفيديو...شاب يمني يستوقف الرئيس الفرنسي ويوجه له طلبا وهكذا رد عليه ماكرون والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - استوقف شاب يمني الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أثناء زيارة الاخير إلى محافظة لوت الفرنسية ووجه له طلبا بشأن بلاده.

وأظهر فيديو الشاب الذي يدعى صلاح الدين وهو يخاطب الرئيس الفرنسي طالبا منه بدور أكثر إيجابية في اليمن.

وقال صلاح الدين مخاطبا الرئيس ماكرون: أنا من اليمن ونحن بحاجة إلى دور فرنسي أكثر ايجابية في اليمن"، مضيفا: "في الواقع نحن نأمل أن فرنسا تتدخل كوسيط كانت لها أدوار جيدة في اليمن.

ورد الرئيس ماكرون على الشاب اليمني صلاح الدين بالقول: "نحن مع الامم المتحدة نسعى لوضع حد للصراع..نحن في البداية كنا مركزين كثيرا على مساعدة السودان بعد الثورة والتحول الديمقراطي".

وأضاف ماكرون: "من الان فصاعدا سنحاول التركيز أكثر حول اليمن، سنعمل مع شركائنا في الاقليم".

وأعاد الشاب اليمني صلاح الدين تذكير الرئيس بانه تاريخيا "كانت فرنسا مع اليمن ومع الجمهورية اليمنية"، فأجابه الرئيس ماكرون: "نعم نحن نحاول".

ودخل اليمن في اتون حرب اهلية منذ اجتياح الحوثيين العاصمة صنعاء في سبتمبر 2014 وانقلابها على السلطة الشرعية المتوافق عليها دولياً.

وتقود السعودية منذ مارس 2015 تحالفا عسكريا بهدف انهاء انقلاب الحوثيين واعادة الشرعية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي إلى اليمن.

وأدى الصراع في اليمن الذي اندلع منذ اكثر من ست سنوات إلى مقتل 233 ألف مدني وتشريد 3.6 مليون من منازلهم والتسبب في "أسوأ كارثة انسانية على مستوى العالم".

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