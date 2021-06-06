عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 6 يونيو 2021

ناشد عدد من الطلاب الخريجون وطلاب البحث الميداني أصحاب التوكيلات رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي وسفير الجمهورية اليمنية بمصر والمستشار الثقافي المستشار الثقافي المساعد للشؤون المالية ، والى كل من له ضمير حي في ردع الباطل وانقاذ حقوق الطلبه والخريجين



وقالوا نحن الخريجين واصحاب البحث الميداني المتواجدون خارج بلد الدراسة نناشد ضمائركم وإنسانيتكم برفع الظلم عنا فعلى الرغم من معاناتنا جميعاً كطلاب مبنعثين للدراسة في الخارج ومن تاخر مستحقاتنا المالية لسنة كاملة الأمر الذي جعلنا نتجرع مراره الحياه وصعوبة المعيشة بسبب تاخير الارباع .

وعندما تم الإفراج عن أحد ارباعنا المتأخرة نفاجئ نحن الخريجون وأصحاب البحث الميداني المتواجدون في الداخل بتوقيف العمل بهذا الإجراء والزامنا بالتواجد في بلد الدراسة بعد أن تم اعتماد التوكيلات الخاصة بكل طالب وفقا للقانون واللوائح.من قبل الملحقية.

وفقا لقرار ظالم وغير مدروس ولايمد للواقع والقانون والإنسانية باي صلة ومجرد من روح المسؤولية في ظلم طالب العلم .

الم يعلم المسؤولين على الطلاب بان لديهم ديون بسبب السفر وسبب تاخير المستحقات الماليه وان تكلفه السفر غاليه جدا وان اقل طالب واسرته دفع اكثر من 2000 دولار لكي يرجع الى بلده فكيف يطالبوا الان بان يكون متواجد في بلاد الدراسه لكي يستلم مستحقاته رغم وجود توكيل رسمي مشروع موقع عليه المستشار الثقافي ووجود كل مايثبت بان الطالب اما خريج او في بحث ميداني

من اجل ذلك وانطلاقا من المسؤوليه الملقاه على عاتقكم

امام الله والطلاب الذين انتم مسؤولين عنهم نطالب ضمائركم وإنسانيتكم ومسؤوليتكم وعدالتكم باطلاق مستحقاتنا الماليه او توفير التكاليف الكاملة لعودتنا إلى مقر الدراسة

وفقكم الله وأنار بصائركم

مناشدة عاجلة من الطلاب الخريجون وطلاب البحث الميداني أصحاب التوكيلات