شاهد بالفيديو الاضرار الناجمة عن تفجير كريتر قبل قليل

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عدن - ياسمين التهامي - تحصل "الخليج 365" على فيديو للاضرار الناجمة عن تفجير قنبلة يدوية قبل قليل بكريتر. وتسبب انفجار قنبلة يدوية بمحيط منزل الجماجم بتهشيم زجاج السيارات وتضرر عدد اخر. قد يهمك ايضاً

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