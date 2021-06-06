شكرا لقرائتكم خبر عن يتجاوز الهزيمة.. غضب يمني واسع من اجراء غير لائق في مباراة منتخبنا مع المنتخب السعودي (صور) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عمت موجة استياء وغضب منصات شبكة التواصل الاجتماعي، حيال مجريات مبارة منتخبي اليمن والسعودية لكرة القدم، تتجاوز النتيجة السلبية للمبارة التي اقيمت على ملعب “مرسول بارك” في العاصمة السعودية الرياض، السبت.

وعبر نشطاء ومغردون يمنيون عن استيائهم البالغ لتجاهل منتخبا اليمن والسعودية مصاب الكرة اليمنية بوفاة المدرب اليمني الراحل سامي النعاش، واثار استكثار دقيقة حداد على روحه، غضبا واسعا في منصات شبكة التواصل الاجتماعي.

قد يهمك ايضاً

جاء بين اكثر تعليقات النشطاء والمغردين اليمنيين أنه “من باب الاحترام والاخلاق كان يتطلب الوقوف دقيقة حداد وقراءة الفاتحة على المدرب سامي النعاش”. الذي وافته المنية متأثرا بمضاعفات اصابته بفايروس كورونا (كوفيد-19).

وعبر نشطاء اخرون عن استيائهم الشديد تجاه “اغفال هذه الخطوة الهامة والانسانية بما لها من دلالة معنوية ولكونها تقليدا متعارفا عليه في الوسط الرياضي الكروي لدى مختلف منتخبات دول العالم، وكان ينبغي أن لا تغفل مطلقا”.

منوهين بأنه “لا مبرر لهذا التجاهل، فلم يمض على وفاة لاعب ثم مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم سامي النعاش سوى 23 يوم تقريبا، عقب اصابته بفايروس كورونا في عدن، واثناء اشرافه على المعسكر التدريبي للمنتخب في شبوة”.

وانطلقت مبارة دور الاياب بين المنتخبين ضمن منافسات الجولة السابعة من تصفيات قارة آسيا المؤهلة لـ كأس العالم 2022، وكأس أمم آسيا 2023، دون الوقوف دقيقة حداد وقراءة الفاتحة على المدرب الراحل سامي النعاش.

سعى المنتخب اليمني إلى انقاذ فرص التأهل لكأس امم اسيا، فيما سعى المنتخب السعودي تعزيز تصدره ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 11 نقطة، عن 3 انتصارات، وتعادل مرتين دون هزيمة، وتسجيل 13 هدفًا، وتلقي 4 أهداف.

وبخلاف نتيجة مبارة المنتخبين في دور الذهاب في سبتمبر 2019م، التي انتهت بالتعادل الايجابي بهدفين لكل فريق، اخفق المنتخب اليمني في الحفاظ على هذه النتيجة، ومني بثلاثية دون رد، ليحل بالمركز الاخير في المجموعة.

حسب لاعب المنتخب محسن القلوي فإن “سبب خسارة المنتخب اليمني تعود لقصر فترة الاعداد وأن المنتخب لم يجر اي مبارة ودية استعدادية”. وايده حارس مرمى المنتخب محمد عياش بقوله: إن “اخر مبارة للمنتخب اليمني كانت قبل 600 يوم”.

يشار إلى أن المنتخب الوطني لكرة القدم، حل في المركز الخامس والأخير برصيد 5 نقاط، بعدما حقق فوزًا وحيدًا، وتعادل مرتين، وخسر ثلاث مباريات، وسجل 6 أهداف، وتلقّى 14 هدفًا، اخرها الاهداف الثلاثة السعودية، امس السبت.