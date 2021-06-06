شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : هذا سبب الانفجار الذي هز كريتر قبل قليل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف مصدر عن سبب الانفجار الذي هز مدينة كريتر قبل قليل. وقال مصدر لكريتر سكاي:ان مجهولين رموا قنبلة يدوية امام منزل عبدالفتاح جماجم بكريتر. قد يهمك ايضاً واضاف:القنبلة انفجرت بجدار البلدية وعلى بعد خمسة عشر متر من باب بيت الجماجم قبل أذان الفجر بثلاث دقائق. واختتم:تسبب الانفجار بتهشيم زجاج السيارات القريبة من الانفجار.

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