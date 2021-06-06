شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الآن : مصرع قيادي حوثي من العيار الثقيل وقائد لأخطر جبهات مأرب الغربية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف مصدر عسكري مساء اليوم عن مصرع قيادي حوثي من العيار الثقيل في جبهات غرب مأرب التي تشهد مواجهات عنيفة ومستمرة بين قوات الجيش والحوثيين.

وقال المصدر إن القيادي الحوثي “نايف علي الضحياني” المعين قائدا لجبهة الكسارة لقي مصرعه اليوم في مأرب.

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وأشار المصدر إلى أن الضحياني والملقب بـ”أبو نصر الله” لقي حتفه مع عشرات الحوثيين.



ولم يكشف المصدر كيف قُتل القيادي الحوثي إلا أن المرجح أنه هلك جراء ضربة جوية لطيران التحالف الذي شن في الساعات الماضية غارات مكثية على مواقع وتعزيزات المليشيا في جبهة الكسارة وجبهات أخرى.