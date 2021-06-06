شكرا لقرائتكم خبر عن بعد وصول شحنة أموال جديدة.. البنك المركزي يعلن بشرى سارة لجميع الموظفيين بشأن الرواتب ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفادت مصادر في البنك المركزي، أن إجراءات صرف رواتب الموظفين في وزارة الداخلية بالعاصمة المؤقتة عدن، وباقي المحافظات المحررة ستبدأ غدا الأحد.

ونقل”الموقع بوست” عن المصادر قولها إن صرف رواتب شهر ديسمبر تأتي عقب وصول شحنة الأموال المطبوعة في الخارج إلى البنك صباح أمس الجمعة.

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وأوضحت المصاد أن الشحنة الواصلة على متن خمس حاويات والمقدرة ب 100 مليار ريال كانت قد وصلت سابقا إلى ميناء الحاويات وبقيت هناك حتى جاء موعد نقلها للبنك المركزي.



وأكدت أن البنك المركزي اليمني شهد خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة أزمة سيولة نقدية أخرت صرف رواتب القطاع المدني لأكثر من اسبوع خلال كل شهر؛ فضلا عن اعتماد محافظتي لحج وأبين على ما يصل من مركزي عدن من سيولة نقدية بفعل ضعف الإيرادات في تلك المحافظات.