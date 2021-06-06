لتضمنها خريطة الكرة الأرضية.. - الحوثيون يحتجزون حقائب مدرسية تابعة لـ"اليونيسف" في الحديدة

المنامة - ياسر ابراهيم - احتجزت مليشيا الحوثي، شحنة من الحقائب المدرسية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، بحجة أنها تضم خريطة الكرة الأرضية، والتي تحدد موقع كافة دول العالم، ومنها إسرائيل.

وبحسب صحيفة "العربي الجديد"، فقد احتجزت مليشيا الحوثي في ميناء الحديدة 786 حقيبة مدرسية تتبع منظمة "يونيسف"، شهر مايو/ أيار الماضي، وأرجعت السبب إلى أن تلك الحقائب تضم خريطة الكرة الأرضية، والتي تحدد موقع كافة دول العالم، ومنها إسرائيل

واعتبرت مليشيا الحوثي أن تلك الشحنة التي كان من المفترض توزيعها على طلاب مدارس الحديدة تدخل ضمن "الأنشطة العدائية"، وتأتي ضمن مخطط يخدم أجندات "قوى الشر والاستكبار العالمي". حسب وصفهم.

كذلك احتجزت الجماعة في ذات الشهر عدداً من الحقائب المدرسية والقبعات الخاصة بطلاب المدارس لأنها تحمل شعار وكالة المعونة البريطانية.

يأتي هذا في الوقت الذي عمل فيه الحوثيون على ايجاد معايير مختلفة عن باقي دول العالم في تحديد المساعدات التي يُسمح لها بدخول اليمن، وخلال احتجزت سلطات الحوثي في ميناء الحديدة.

ويرفض الحوثيون ممارسة منظمة "يونيسف" الأنشطة المتعلقة بالأمومة، ويمنعون وصولها إلى النساء، وخصوصاً في محافظات الشمال.

في المقابل، يركّزون على المشاريع التي تجلب عوائد مالية، مثل مشروع الحوالات النقدية لمليون ونصف المليون متضرر من الحرب، وتسليم حوافز شهرية للمعلمين، والعاملين في القطاع الصحي.

وتعمل في اليمن أكثر من 250 منظمة محلية ودولية لتقديم المساعدات للمتضررين من النزاع، وبما أن غالبية مقار المنظمات الرئيسية تقع في العاصمة صنعاء، كانت جماعة الحوثي في صدارة منتهكي مبادئ العمل الإنساني خلال السنوات الماضية، وفقاً لتقارير أممية.

وبحسب التقارير الأممية، فقد اعتمدت مليشيا الحوثي على "الآليات والأنظمة الإدارية القمعية لخلق واحدة من أكثر بيئات العمل تقييداً في العالم للعاملين في المجال الإنساني".

