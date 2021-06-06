شكرا لقرائتكم خبر عن تسلم جثة زوجته من المستشفى إثر وفاتها بكورونا .. وبعد أيام كانت المفاجأة! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تفاجأ رجل بالهند بعودة زوجته تعود للمنزل بعد أيام من استلام جثتها من المستشفى وحرقها إثر وفاته بفيروس كورونا.

وفي التفاصيل بحسب سكاي نيوز نقلاً عن موقع “هندونستان تايمز”، فقد تسلم رجل يدعى غادايا، جثة زوجته من مستشفى فيجاياوادا في ولاية أندرا براديش الهندية “مغطاة داخل كيس الدفن”، حسب ما تنص عليها البروتوكولات الصحية، ليقوم بعد ذلك الزوج بحرق جثتها.

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وتفاجأ الزوج وأصيب بذهول حين جرى إخباره بأن زوجته تعافت من كورونا وأن الجثة التي تم تسليمها إليه، لا تعود لموثيالا.

وكشف الموقع أنه حين زار غادايا المستشفى، كانت زوجته قد نقلت إلى جناح آخر. وقد استفسر الزوج الموظفين المناوبين، وحين فشلوا في تزويده بـ-معلومة مناسبة- اعتقد أنها ماتت.

وأضاف: “بعد ذلك، توجه إلى المشرحة وأطلعه الموظفون على جثة امرأة تبلغ من العمر 60 عاما. وبما أنه كان في حالة حزن وصدمة، فلم يستطع التعرف على الجثة بالشكل الصحيح”.

وأبرز هانومانثا راو، المسؤول الطبي المقيم في مستشفى فيجاياوادا الحكومي، إن الجثث في المشرحة لا يتم تسليمها إلى الأقارب إلا بعد التعرف عليها جيدا والتأكد منها”.

المصدر : متابعات

