‏الارياني يدين جريمة قصف مليشيا الحوثي محطة للوقود بمدينة مارب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 5 يونيو 2021

أدان معمر الارياني وزير الاعلام والثقافة والسياحة، واستنكر باشد العبارات الجريمة الارهابية التي ارتكبتها مليشيا الحوثي المدعومة من ايران باستهدافها محطة للوقود في حي الروضة بمدينة مأرب بصاروخ بالستي ايراني الصنع .



وأوضح معمر الارياني في تصريح وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ)، ان مليشيا الحوثي استهدفت محطة وقود بصاروخ باليستي، ثم عادت بعدها بدقائق لاستهداف سيارتي إسعاف هرعت لإسعاف الضحايا بطائرة مسيرة مفخخة، ما اسفر عن استشهاد 17 مدني بينهم طفلة تفحمت جثتها وإصابة خمسة آخرين في حصيلة غير نهائية .

‏واشار الارياني الى ان الجريمة الارهابية النكراء امتداد لمسلسل إستهداف مليشيا الحوثي المتواصل والمتعمد للأحياء السكنية والأعيان المدنية في مدينة مأرب بهدف الإيقاع بأكبر عدد من المدنيين، بعد فشل تصعيدها العسكري، ومحاولاتها النيل من صمود المدينة، والاستنزاف اليومي لعناصرها وعتادها في مختلف جبهات المحافظة‏ .