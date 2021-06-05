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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المهرة.. القبض على 4 أشخاص من مروجي ومتعاطي المخدرات بالمحافظة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 5 يونيو 2021
متابعات_ الخليج 365
ألقت إدارة أمن وشرطة مديرية سيحوت بمحافظة المهرة، اليوم، القبض على 4 أشخاص من مروجي ومتعاطي المخدرات.
وأوضح نائب مدير شرطة سيحوت الملازم محمد الزويدي وفقا لوكالة الانباء اليمنية(سبأ)، ان الاجهزة الامنية القت القبض على شخصين وبحوزتهم كميات من مخدر الحشيش بهدف الترويج، بالإضافة إلى بعض الوسائل لاستخدام مادة الشبو ، بينما الإثنين الآخرين ضبطا وبحوزتهم كمية من المخدرات بهدف التعاطي، وقد تم تحريز المضبوطات بمحضر رسمي وفق الأطر القانونية المتبعة.