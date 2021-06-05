المهرة.. القبض على 4 أشخاص من مروجي ومتعاطي المخدرات بالمحافظة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 5 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

ألقت إدارة أمن وشرطة مديرية سيحوت بمحافظة المهرة، اليوم، القبض على 4 أشخاص من مروجي ومتعاطي المخدرات .

