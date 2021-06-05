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المهرة.. القبض على 4 أشخاص من مروجي ومتعاطي المخدرات بالمحافظة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 5 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

ألقت إدارة أمن وشرطة مديرية سيحوت بمحافظة المهرة، اليوم، القبض على 4 أشخاص من مروجي ومتعاطي المخدرات.

 

وأوضح نائب مدير شرطة سيحوت الملازم محمد الزويدي وفقا لوكالة الانباء اليمنية(سبأ)، ان الاجهزة الامنية القت القبض على شخصين وبحوزتهم كميات من مخدر الحشيش بهدف الترويج، بالإضافة إلى بعض الوسائل لاستخدام مادة الشبو ، بينما الإثنين الآخرين ضبطا وبحوزتهم كمية من المخدرات بهدف التعاطي، وقد تم تحريز المضبوطات بمحضر رسمي وفق الأطر القانونية المتبعة.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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