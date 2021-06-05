شكرا لقرائتكم خبر عن ورد للتو : الحوثيون يبدأون حملة واسعة في العاصمة صنعاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بدأت "داخلية" جماعة الحوثيين تنفيذ حملة امنية واسعة تنفيذا لقرار يحظر دخول فئة بعينها العاصمة صنعاء، اعتبارا من اليوم السبت، وسط تحذيرات مشددة من عقوبات تنتظر المخالفين لقرار حظر دخول السيارات غير المرقمة العاصمة.



وعممت وزارة الداخلية في حكومة الحوثيين غير المعترف بها، ليل الخميس، قرارا يقضي بمنع دخول السيارات غير المرقمة إلى العاصمة صنعاء. وذلك إبتداءً من يوم السبت المقبل الموافق 5 يونيو الجاري.

قد يهمك ايضاً



قرار داخلية الحوثيين اوضح أنه "سيتم توفير خدمة الترقيم للسيارات غير المرقمة في مداخل العاصمة". وعزت هذا الاجراء إلى "اخطار السيارات التي لا تحمل لوحات مرورية على سلامة المواطنين مروريا وامنيا".



ولم يتضمن تعميم "داخلية" جماعة الحوثي أي تفاصيل بشأن اجراءات ترقيم السيارات في مداخل العاصمة والرسوم المستحق دفعها للحصول على لوحات مرورية وما إذا كانت الحملة ستقدم تخفيضات محفزة على الترقيم.

