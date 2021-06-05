شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : سماع دوي انفجار عنيف يهز هذا المكان في عدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - سمع قبل قليل دوي انفجار عنيف يهز مدينة الشيخ عثمان كبرى مديريات العاصمة عدن. وقال مصدر خاص لكريتر سكاي ان الانفجار سمع تجاه كورنيش المحافظ بالمنصورة . قد يهمك ايضاً ورجح المصدر ان الانفجار ناتج قنبلة صوتية.

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