أمنية تعز تقر حظر الدراجات النارية في مركز المحافظة ابتداءً من مساء اليوم

المنامة - ياسر ابراهيم - أقرت اللجنة الأمنية بمحافظة تعز (جنوب غرب اليمن)، حظر حركة الدراجات النارية ليلاً في مركز المحافظة ابتداءً من مساء اليوم السبت.



وقالت اللجنة في بيان لها على نشرته على صفحتها بفيسبوك، إنها قررت حظر حركة الدراجات النارية ابتداءً من الساعة الثامنة مساءً وحتى السادسة من صباح اليوم التالي، مُهيبة بأصحاب الدراجات النارية الإلتزام بالقرار.



وحسب البيان فإن القرار يهدف لحفظ الأمن وضبط الاختلالات في مدينة تعز التي شهدت تحسناً نسبياً في الفترة الأخيرة.



ونقل البيان عن مصدر أمني قوله أن مدير شرطة تعز العميد منصور الأكحلي، تعهد بالإشراف المباشر على تنفيذ القرار وضبط جميع المخالفين، منوهاً إلى أن الأجهزة الأمنية لن تتهاون حيال المخالفين في تطبيق قرارات اللجنة الأمنية وستتخذ إجراءات صارمة تجاه كل المخالفين من مالكي الدراجات النارية.