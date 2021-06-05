استشهاد واصابة 19 مدنياً في قصف حوثي بصاروخ بالستي استهدف محطة وقود بمأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 5 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

استشهد 14 مدنياً بينهم طفلة وأصيب 5 آخرين، اليوم، جراء استهداف مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران لمحطة وقود في حي الروضة شمال مدينة مأرب بصاروخ بالستي وطائرة مفخخة .



وقالت مصادر محلية وطبية وفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) " أن مليشيا الحوثي استهدفت المحطة أثناء وجود عشرات السيارات في انتظار الحصول على البنزين، ما أدى إلى اندلاع حريق هائل أسفر عنه استشهاد 14 مدنياً بينهم الطفلة ليان طاهر محمد عايض فرج ذات الخمسة أعوام، وإصابة 5 آخرين بينهم طفل فضلا عن احتراق 7 سيارات وسيارتي إسعاف هرعت لإسعاف الضحايا إثر استهدافها بطائرة مفخخة أطلقتها المليشيا بعد دقائق من إطلاق الصاروخ ".

من جانبه استنكر مدير مكتب حقوق الإنسان بمحافظة مأرب عبدربه جديع، الجرائم الإرهابية المتواصلة التي ترتكبها مليشيات الحوثي الانقلابية بحق المدنيين والنازحين في محافظة مأرب بشكل متعمد وممنهج..مشدداً على ضرورة تدخل الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان لحماية أكثر من 3 ملايين نازح ومقيم في محافظة مأرب من إرهاب المليشيات الانقلابية ووقف جرائمها المروعة بحقهم .

وأوضح جديع، أن المدنيين والنازحين بمدينة مأرب، يتعرضون لقصف متواصل بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة تستهدف الأحياء السكنية والمنشآت المدنية ومنازل المواطنين في المحافظة بشكل شبه يومي.. مشيرا إلى أن هذه الممارسات العدائية الحوثية بحق المدنيين والنازحين والممتلكات العامة والخاصة في محافظة مأرب هي جرائم حرب ولن تسقط بالتقادم .