السلطة المحلية بمحافظة ريمة تدشن حملة التعبئة لإسناد الجيش الوطني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 5 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

دشنت السلطة المحلية بمحافظة ريمة، اليوم، حملة التعبئة لإسناد ودعم أبطال الجيش الوطني ورفد الجبهات والإسهام الفاعل في معركة الدفاع عن الجمهورية والحرية والكرامة وصولاً إلى استكمال تحرير واستعادة كامل مؤسسات الدولة من مليشيا الحوثي المدعومة من إيران.



وفي حفل التدشين قال محافظ محافظة ريمة رئيس اللجنة التنفيذية للتعبئة والإسناد محمد الحوري" أن المرحلة الراهنة تستدعي النفير العام ورفد الجبهات ودعم أبطال الجيش بكل ما يمكن وذلك لإنجاز النصر واجتثاث مليشيا الإرهاب والخراب وتحرير اليمن واستعادة كامل مؤسسات الدولة"..داعياً أبناء ريمة إلى النفير والوقوف صفاً واحداً في المعركة الوطنية ضد مليشيا الحوثي الإنقلابية الإرهابية.

واشار المحافظ الحوري في الحفل الذي حضره مدير دائرة اﻷمن العسكري بوزارة الدفاع العميد عبدالله اليمني، وعدد من قيادات ريمة العسكرية والمدنية، الى ان الحملة تضاف إلي ماقدمه أبناء ريمة من تضحيات وبطولات في مختلف الجبهات..مؤكداً موقف أبناء ريمة الثابت في دعم أبطال الجيش الوطني حتى استكمال تحرير كل اليمن من مليشيا الحوثي الإرهابية.

من جانبه اكد مدير دائرة التوجيه المعنوي العميد أحمد الأشول، على ضرورة تخليص أبناء الشعب من اضطهاد وجرائم مليشيا الحوثي الأنقلابية الإرهابية والجيش الوطني عازم على استكمال تحرير كامل المحافظات واجتثاث مليشيا الإرهاب..مشيراً الى ان مليشيا الحوثي تقاتل اليمنيين من أجل استعبادهم وإعادة الإمامة وتوطيد دعائم السلالة.

واشاد عضو مجلس الشورى قائد المقاومة الشعبية بإقليم تهامة مهدي الهاتف، بالانتصارات التي يحققها أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في مختلف جبهات العزة والشرف وبما يقدمونه من تضحيات في مواجهة مليشيا الحوثي الأنقلابية الأرهابية المدعومة من إيران..مؤكدا على ضرورة توحيد الجهود وحشد الطاقات واستنهاض الهمم والعزائم لمواجهة إرهاب مليشيا الحوثي.

وفي الحفل أكد أبناء محافظة ريمة تلبيتهم لدعوة التعبئة والنفير واستعدادهم للمشاركة في معركة اليمن المقدسة دفاعا عن الجمهورية والحرية والكرامة .. معلنين إلتفافهم خلف القيادة السياسية وقيادة الجيش في المعركة المصيرية ضد مليشيا الكهنوت الحوثية حتى تحقيق النصر وتحرير اليمن.