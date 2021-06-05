اختتام فعاليات برنامج منهجيات البحث العلمي 2021

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 5 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

اختتمت، اليوم، فعاليات برنامج سلسلة منهجيات البحث العلمي 2021م، الذي نظمه المنتدى اليمني للبحث العلمي والتنمية المستدامة بالتعاون مع السفارة اليمنية في المغرب.



واوضح المركز في بيان له، ان البرنامج الذي استمر خلال الفترة من 16 ابريل وحتى 4 يونيو 2021 الجاري، شارك فيه اكثر من 4000 باحث وباحثة من اليمن والمغرب ومختلف الدول العربية والاجنبية.

وأشاد السفارة اليمنية بالرباط، بجهود طاقم المنتدى اليمني للبحث العلمي والتنمية المستدامة وتعاون مركز دراسات الدكتوراة (CED) والمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية (ENSA) ومختبر فيزياء المواد والذرة LPMS بجامعة ابن طفيل ومؤسسة نون لتمكين المرأة والشباب ،وفريق العمل من المحاضرين والأكاديمين والإعلاميين.

الجدير بالذكر ان جميع الجلسات التدريبية متوفرة عبر قناة المنتدى في اليوتيوب .