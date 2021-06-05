الرئيس هادي يعزي في وفاة العميد الركن الصحفي مرشد ناصر العجي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 5 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

بعث الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، اليوم، برقية عزاء ومواساة في وفاة العميد الركن الصحفي مرشد ناصر العجي.



واشار الرئيس في برقيته الى مكانة الفقيد وادواره العملية والوطنية وكفاءته المهنية في مختلف المواقع القيادية التي شغلها في اطار الاعلام العسكري..معبراً عن خالص التعازي وصادق المواساة بهذا المصاب الاليم..مبتهلاً للمولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته وان يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.