افتتاح مختبر كيميائي وفيزيائي وبيولوجي في مؤسسة المياه بمأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 5 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

افتتح وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح، اليوم، مختبراً كيميائياً وفيزيائياً وبيولوجياً في المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بالمحافظة بتمويل من منظمة اليونيسيف.



واستمع الوكيل مفتاح من المهندسين والفنيين بالمؤسسة، إلى شرح موجز عن آلية عمل المختبر في فحص المياه وكشف نسبة الأملاح والشوائب فيها مخبرياً، وما سيوفره من قاعدة بيانات علمية ودقيقة عن المياه في كل الآبار ومحطات ومصانع تعبئة المياه في المحافظة من خلال إجراء الفحوصات المخبرية البيولوجية والكيميائية والفيزيائية على عينة من مائها لضبط جودتها وضمان سلامتها.

وأكد الدكتور مفتاح أهمية تنفيذ مثل هذه المشاريع النوعية الهادفة لفحص وتحليل المياه وإجراء الاختبارات العلمية على مصادرها لضمان الحصول على مياه شرب نظيفة وحماية مصادرها من التلوث بكل أشكاله.

إلى ذلك تفقد الوكيل مفتاح سير العمل في هيئة مياه الريف واطلع على أعمال الصيانة والترميم في مخازن الهيئة وعلى مخزونها الطارئ لتأمين الاحتياجات الطارئة للنازحين من الحقائب الصحية وخزانات المياه.

و استمع من مدير فرع الهيئة بمأرب الدكتور علي هذال إلى شرح مفصل عن المشاريع والأنشطة الخدمية التي نفذتها الهيئة، خلال الفترة الماضية أبرزها مشروع كلورة مياه وايتات الآبار في 20 بئرا ونقاط التوزيع في 15 مخيما .. بالإضافة إلى مشروع الاستجابة الطارئة للتلوث البيئي والمائي والكوليرا وحالات سوء التغذية في المحافظة وإنشاء نظام الأرشفة الإلكترونية في مخازن الهيئة.

وثمن وكيل محافظة مأرب الدعم الذي تقدمه منظمة اليونيسيف لقطاع المياه والبيئة في المحافظة ..داعيا إلى تقديم مزيد من الدعم وتكثيف حجم التدخلات الإنسانية وتمويل عدد من المشاريع المائية الضرورية في المحافظة بما يتناسب مع حجم الاحتياج القائم في هذا القطاع المهم.