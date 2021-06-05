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وزير الداخلية يكّرم قيادة كلية الشرطة بحضرموت

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 5 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

كّرم وزير الداخلية اللواء الركن ابراهيم حيدان، اليوم، قيادة كلية الشرطة بحضرموت وقدم لهم عشر مركبات حديثه لتعزيز العمل الميداني ورفع الروح المعنوية للكادر الإداري في الكلية.

 

وأوضح وزير الداخلية، بأن هذا التكريم يأتي تقديراً لجهود قيادة الكلية المتميز في ظل الاوضاع الصعبة التي تمر بها البلاد بتخريج كادر أمني ذو كفاءات قادر على تطوير العمل الأمني والشرطوي في المستقبل القريب.

 

واشار الى ان وزارة الداخلية ستقدم الدعم لتعزيز وتطوير مخرجات الكلية في ظل الأوضاع الجارية..لافتاً الى ان خطوة التكريم ستتبعها مراحل قادمة لتعزيز العمل في الكلية بتخريج أكبر عدد من الضباط لتعزيز الجانب الأمني في المحافظات.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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