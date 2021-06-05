انعقاد ندوة بمأرب حول حقوق المرأة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 5 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

عقدت بمدينة مأرب، اليوم، ندوة عن حقوق المرأة، والتي نظمها مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظة.



وخلال افتتاح الندوة، أكد وكيل المحافظة الدكتور عبدربه مفتاح، حرص الحكومة على إعطاء المرأة حقوقها وتفعيل دورها و إبراز قدراتها وإشراكها في مراكز صنع القرار..مشيرا إلى أن وثيقة مخرجات الحوار الوطني ومسودة دستور اليمن الاتحادي الجديد قد كفلت للمرأة اليمنية حقوقها السياسية والاجتماعية والاقتصادية والمدنية وتسعى لتمكينها في كافة مناحي الحياة عبر منظومة قانونية متكاملة تنهي عقود من الظلم والإقصاء والتهميش.

واستعرضت الندوة محورين، تناولت القاضية سمية دماج في محورها الأول الاستحقاقات الدستورية والقانونية للمرأة اليمنية، وما تضمنه الدستور اليمني والقوانين ذات الصلة من مواد أعطتها حقوقها في كافة المجالات، بينما تناولت الناشطة مرام دماج في المحور الثاني من الندوة حقوق المرأة في الشريعة الإسلامية والأديان السماوية.