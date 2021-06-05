شكرا لقرائتكم خبر عن قبل ساعة من انطلاق المبارة .... ""الخليج 365"" يكشف عن اسماء تشكيلة المنتخب الوطني امام السعودية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن مدرب منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم الكابتن أحمد علي قاسم، تشكيلة مباراة اليوم أمام الأخضر السعودي والتي ستقام عند الساعة التاسعة مساءً على ملعب مرسول بارك في الرياض ضمن مباريات التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم وكأس آسيا. قد يهمك ايضاً وفيما يلي أسماء التشكيلة:- في الحراسة محمد إبراهيم عياش . وفي الدفاع مدير عبدربه وأحمد الصادق ومحمد بقشان وعلاء نعمان . وفي خط الوسط الارتكاز ناصر محمدوه ومناف سعيد . وفي الاجنحة عبدالواسع المطري واحمد السروري، فيما يلعب عماد منصور خلف المهاجم محسن قراوي. تمنياتنا للاحمر اليمني بالتوفيق في مشواره الاسيوي



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