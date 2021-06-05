شكرا لقراءة خبر عن بسبب بنطالها الضيق.. طرد نائبة من داخل قاعة البرلمان (شاهد) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - رنا عبدالله - تسبب إرتداء برلمانية، بنطال ضيق، خلال حضورها إحدى جلسات البرلمان، بطردها من القاعة وسط سخرية واسعة من قبل زملائها.

وتفصيلاً، أجبرت نائبة في البرلمان التنزاني على مغادرة قاعة البرلمان بسبب شكوى بشأن بنطالها بداعي أنه كان ”ضيقا”.

واعتبر أحد أعضاء البرلمان إن لباس بعض النائبات، يجلب السخرية من البرلمان، قائلاً خلال أحد الجلسات “السيد رئيس البرلمان، خذ على سبيل المثال أختي النائبة الجالسة على يميني بقميص أصفر. انظر، سيدي الرئيس، إلى البنطال الذي ترتدته!”.

وعلى إثر ذلك وجه رئيس البرلمان، النائبة كوندستر سيشويل، بالمغادرة قائلا “اذهبي وارتدي ملابس ملائمة، وحينها يمكن ان تنضمي إلينا لاحقا”.

وأوضح أن هذه ليست الشكوى الأولى التي يتلقاها بشأن لفت طريقة لبس بعض النائبات للانتباه. داعيا إدارة البرلمان بمنع دخول أي شخص يرتدي ملابس غير لائقة.

يشار إلى أن القواعد البرلمانية في تنزانيا تسمح للنساء بارتداء البنطال لكنها تنص على ألا تكون الملابس ضيقة.