محافظ حضرموت يدشن الورشة التدريبية النوعية حول أساسيات إنتاج التحقيقات الاستقصائية بالمكلا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 5 يونيو 2021

الخليج 365 - المكـلا

دشن محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم بالمكلا، الورشة التدريبية النوعية حول أساسيات إنتاج التحقيقات الاستقصائية، التي تنظمها مؤسسة مراقبون للإعلام المستقل بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ايبرت الألمانية.



وتستمر الورشة من الـ5 وحتى الـ10 من يونيو الجاري، وتستهدف نحو 20 من الإعلاميين والصحفيين العاملين بالوسائل الإعلامية وخريجي وطلاب قسم الصحافة والإعلام، من محافظة حضرموت، وتهدف إلى صقل قدراتهم ومهاراتهم الصحفية وتدريبهم على معارف الصحافة الاستقصائية وإنتاج التقارير الصحفية والتلفزيونية الاستقصائية.

وأكد محافظ حضرموت أهمية انعقاد مثل هذه الورش التي تعمل على تأهيل قدرات الصحفيين وتحسين إمكانياتهم في سبيل تقديم الرسالة الإعلامية البنّاءة، من خلال البحث عن المشاكل في المجتمع وإيجاد الحلول والمعالجات اللازمة لها، وتصويب الأخطاء، حاثاً الصحفيين المشاركين في الورشة على الاستفادة والاستغلال الجيد من أيام الورشة وعكس الجوانب العلمية في ميدان العمل.

وثمّن المحافظ البحسني جهود مؤسستي مراقبون للإعلام المستقل وفريدريش ايبرت الألمانية في تنظيمها لمثل هذه الورش الإعلامية الرامية لوضع بصمات في مسيرة الصحفيين بحضرموت، مبدياً استعداد قيادة السلطة المحلية بالمحافظة في تذليل الصعوبات أمام كافة المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني، وتقديم التسهيلات لضمان إنجاح مهام المؤسسات الدولية والمحلية.

بدوره عبّر ممثل مؤسسة فريدريش ايبرت الألمانية محمود قيّاح عن شكره لقيادة السلطة المحلية بالمحافظة ممثلة باللواء الركن فرج سالمين البحسني محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية، على تقديم كافة التسهيلات التي اثمرت بنجاح مهام المؤسسة، مستعرضاً نشاط وأعمال المؤسسة والدورات التدريبية والتأهيلية التي تم تنظيمها في عدد من محافظات الجمهورية.