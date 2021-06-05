مواطنون: ساحل أبين تحول إلى مقيل كبير لمتعاطي القات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 5 يونيو 2021

الخليج 365 - متابعات

قالت اسر عدنية ترتاد ساحل أبين للنزهة، إن الساحل تحول إلى مقيل كبير يتعاطى فيه المئات من الناس القات.



وشكت الأسر انتشار المئات من الاشخاص على طول سور الكورنيش لتعاطي القات.

وقالت الأسر إن انتشار متعاطي القات على طول الساحل حرم الأسر متعة الجلوس على الشاطئ.

وبحسب الأسر فان هذه المناظر والسلوكيات مزعجة وتستوجب تحركا عاجلا من السلطات الأمنية والمحلية .