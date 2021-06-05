الشوافي يحدد المناطق التي تتأثر بموجة الحرارة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 5 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

كشف الفلكي اليمني المعروف عدنان الشوافي، اليوم السبت، عن موجة حارة قال إنها ستضرب خمس محافظات يمنية خلال الأيام القليلة القادمة.



وقال الشوافي في منشور له نشرها على حائط صفحته بموقع"فيسبوك" تأثير نسبي لموجة الحر على 5 محافظات يمنية و تراجع طفيف على بعض المحافظات حيث قال أهم مؤشرات الانواء الفلكية حتى الثلاثاء 8 يونيو 2021 في معلم طلوع الثريا.

ولفت إلى أن توقعات نماذج الطقس GFS , ECMWF تشير إلى إرتفاع درجات الحرارة على شبه الجزيرة العربية (موجة حر) هذه الأيام إلا أن توقعات تأثيرها على اليمن محدود بارتفاع بسيط في درجات الحرارة على شرق وشمال شرق اليمن وأهم محافظات هي المهرة وحضرموت وشبوة والجوف ومأرب.

وأوضح أن السهول الساحلية الغربية والجنوبية تشهد شبه استقرار وبعضها تراجع طفيف لدرجات الحرارة خصوصا مع الثلاثاء القادم مقارنة بالأيام الماضية إلا أن الأجواء بشكل عام تبقى بمستوى شديدة الحرارة.

وتوقع الشوافي بالنسبة للأمطار بشكل عام فترة شبه جفاف مع الإشارة إلى توقعات بعض الأمطار المتفرقة متفاوتة الشدة على أجزاء بسيطة من المناطق الساحلية والمرتفعات الجبلية خصوصاً الغربية.

وأوضح الشوافي أنه فيما يخص حالة الرياح، تشير النماذج إلى نشاط نسبي للرياح السطحية وقد تكون مثيرة للغبار على بعض المناطق خصوصا الصحاري الداخلية وبالنسبة لحالة البحر متوقع موج البحر بين معتدل إلى مضطرب على معظم السواحل وبالنسبة لأرخبيل سقطرى تشتد الحالة ومتوقع رياح شديدة وموج البحر بين مضطرب الى شديد الاضطراب خصوصا مع الثلاثاء القادم.. داعياً إلى توخي الحذر من كل تلك المستجدات للطقس.