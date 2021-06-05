انتشار الضباع في مناطق حمادة بالضالع يهدد حياة السكان الى الخطر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 5 يونيو 2021

الخليج 365 - الضالع

انتشرت الضباع في مناطق حمادة بالضالع بشكل مخيف، حيث شوهد في الفترة الأخيرة انتشار غير مسبوق للضباع في ساعات متأخرة من الليل.



وبحسب مصادر من أهالي المناطق فإن الضباع افترست عددا من المواشي والاغنام، الى ذلك قام أحد أبناء هذه المناطق ويدعى رضوان محمد راشد بمهاجمة هذه الضباع مما أدى إلى مصرع عدداً منها

وعبر أهالي المناطق عن قلقهم في تكاثر هذه الضباع وأخذ الحيطة والحذر من الخروج في فترة المساء.