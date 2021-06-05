عبدون يكلف اللجان الميدانية بتفقد جاهزية المراكز الاختبارية لشهادة الثانوية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 5 يونيو 2021

الخليج 365 - المكـلا

كلف وكيل أول وزارة التربية والتعليم جمال سالم عبدون، اللجان الميدانية بالمحافظة والمديريات بتفقد الجاهزية التامة للمراكز الاختبارية التي ستستقبل قاعاتها صباح يوم غد السادس من يونيو الجاري طلاب وطالبات إنهاء شهادة المرحلة الثانوية بقسميها العلمي والأدبي .



وأشار الوكيل عبدون إلى أن قيادة مكتب الوزارة بالمحافظة وفرت جميع الاحتياجات الضرورية بشتى المجالات ومن أبرزها الوسائل الصحية لبدء العملية الاختبارية بالمحافظة والمديريات وعقدت سلسلة من اللقاءات الموسعة والورشة الخاصة بمهام اللجان المتخصصة لهذا الاستحقاق التربوي والتعليمي .

مؤكداً إلى أن قيادة السلطة المحلية بالمحافظة براعي التعليم الأول بحضرموت ممثلة باللواء الركن فرج سالمين البحسني توصل دعمها ومساندتها اللامحدودة للقطاع التربوي والتعليمي بالمحافظة والمديريات لاسيما في هذا الاستحقاق الوطني المهم .