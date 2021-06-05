شكرا لقراءة خبر عن هل تذكرون الصيادين اليمنيين الذين عثروا على 1.5 مليون دولار في بطن حوت .. شاهدوا كيف أصبحوا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - رنا عبدالله - بثت هيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سى" فى تقرير نشر الثلاثاء، أول لقاء مصور مع مجموعة من الصيادين اليمنيين، الذين انتشلوا جثة حوت نافق، مؤخراً، وعثروا بداخله على كنز غير حياتهم.

وكان 35 صيادا في اليمن انتشلوا من براثن الفقر بعد العثور بشكل غير متوقع على "قيء" حوت بقيمة 1.5 مليون دولار في بطن حوت العنبر.

وأوضحت أن صياد لفت إنتباه مجموعة من الصيادين فى فبراير الماضى إلى جثة حوت تطفو في خليج عدن. وتم إخبار الرجال، من الخيسة، أن الجثة قد تحتوي على مادة العنبر ، أو "قيء الذهب" ، والتي تستخدم في صناعة العطور وتبلغ قيمتها حوالي 35000 جنيه إسترليني للكيلوجرام الواحد.

أخذ الصيادون الحوت إلى الشاطئ وفتحوه ليروا ما إذا كان هناك عنبر في معدته ، وما أسعدهم، وجدوا كتلًا من القيء النادر يزن 127 كيلوجرامًا ، ويقدر ثمنه بـ 1.1 مليون جنيه إسترليني(ما يعادل 1.5 مليون دولار).

قال أحد الصيادين لبي بي سي: "بمجرد أن اقتربنا منه ، ظهرت هذه الرائحة القوية وشعرنا أن هذا الحوت لديه شيء ما. قررنا أن نأخذ الحوت إلى الشاطئ ونقطعه لنرى ما بداخل بطنه - ونعم ، كان هناك العنبر. لم تكن الرائحة لطيفة للغاية ولكن هذا يمثل الكثير من المال".

وأوضحت "بى بى سى" أن العنبر يتمتع برائحة كريهة في البداية ولكن بعد الجفاف، يطور عطرًا حلوًا ويدوم طويلاً ، مما يجعله عنصرًا مطلوبًا في صناعة العطور.

وأضاف صياد آخر: "عندما وجدنا العنبر شعرت بسعادة غامرة. لقد كان سعرًا لا يمكن تصوره".

وقالت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى تقرير نشر الثلاثاء، إن اليمن وهي واحدة من أفقر دول العالم تعتمد على الدخل من صيد الأسماك ، لكن الحياة كصياد أصبحت أكثر صعوبة منذ اندلاع الصراع هناك عام 2014.

وأكدت أن حياة هؤلاء الصيادين تغيرت إلى الأبد بعد الرحلة المربحة في فبراير. وقاموا بتقسيم المكاسب المذهلة البالغة 1.1 مليون جنيه إسترليني بينهم وبين آخرين ساعدوا في اكتشاف العنبر ، في حين قدموا أيضًا أموالًا لـ "منازل للمحتاجين" في قريتهم.

كما أن الرجال المحظوظين اشتروا المنازل والسيارات والقوارب، بينما يخطط الكثيرون للزواج الآن وقد تم انتشالهم من الفقر باكتشافهم المحظوظ.