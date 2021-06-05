شكرا لقراءة خبر عن معتز مطر يصدم متابعيه ويعلن مغادرة قناة الشرق نهائيًا ويكشف عن السبب الحقيقي الصادم (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - رنا عبدالله - أعلن الإعلامي المصري رحيله رسميا مع فريق عمل برنامج “مع معتز” عن قناة الشرق بعد 7 سنوات من العمل. مرجعا السبب في ذلك، إلى سياسات جديدة في إدراة القناة لا يستطيع أن يقبلها.

وقال إن إجازته المفتوحة مع قناة الشرق التي أعلن عنها منذ نحو شهرين قد انتهت.

وأضاف معتز في منشور بحسابه على تويتر أنه ‏بعد 7 سنوات يحمل عصاه ويرحل .. متمنياً كل النجاح والازدهار لكل رفقائه في الشرق.

ووجه مطر التحية لكل زملائه في القناة جميعاً، مؤكدا أنه سيفتقدهم.

وقال إنه سيكمل طريقه بكل قوة وسيواصل السير في طريق الحقيقة، مشيرا إلى أنه طريق وعر.

وذكّر مطر بالمقولة الشهيرة: لا تستوحشن طريق الحق لقلة سالكيه، وأردف قائلا: من معه الله فمن عليه؟.

وقال إنه سيظل صوتا لكل الشعوب التي تبحث عن حريتها وكرامتها وحقوقها ، مشيرا إلى أنه سيواصل بث برنامجه على صفحته الرسمية على الفيسبوك واليوتيوب من الأحد وحتى الأربعاء من الحادية عشرة مساء بتوقيت القدس، العاشرة بتوقيت القاهرة.

واختتم موجها تحية خاصة لأهل فلسطين أهل الرباط.