حيدان يطلع على سير العمل في إدراتي البحث الجنائي ومكافحة المخدرات والاحوال المدنية بحضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 5 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

اطلع وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان، اليوم، على سير العمل في إداراتي البحث الجنائي ومكافحة المخدرات وفرع مصلحتي الهجرة والجوازات والاحوال المدنية بساحل حضرموت.



وأستمع الوزير حيدان من مدراء الإدارات، إلى الصعوبات التي تواجه سير عمل الإدارات وسبل تذليلها لاستمرار عملها والمساهمة في تحقيق الأمن والاستقرار وتطبيع الحياة المدنية، وكذا الجهود المبذولة التي يبذلها الكادر الأمني في مختلف الإدارات لخدمة المواطنين.

وأشاد وزير الداخلية بجهود الادارات في تقديم الخدمات للمواطنين وضبط المخالفين وفق اللوائح والأنظمة القانونية وكشف القضايا المجهولة والقبض على مرتكبيها..مشددا على عمل آلية حديثه لسرعة انجاز المعاملات اليومية ومتابعة انجاز قضايا المواطنين وسرعة إحالتها الى النيابة العامة.