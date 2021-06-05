وزارة الصحة تطلق برنامجها الإلكتروني لخدمة المطعمين ضد كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 5 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

أطلقت وزارة الصحة العامة والسكان، اليوم، برنامجها الإلكتروني الموجه في مرحلته الأولى لخدمة المطعمين ضد فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19).



واكد الامين العام لرئيس الوزراء لرئاسة الوزراء المهندس مطيع دماج، أهمية البرنامج لوزارة الصحة وقدرتها على إيصال الرسالة للناس بأهمية اللقاح..مثنيا على دور وزارة الصحة وعملها المنظم في خلق قنوات تواصل شفافة متجاوزة كل الصعوبات من خلال كادرها الطبي بمختلف تخصصاته.

واوضح وكيل وزارة الصحة لقطاع الرعاية الصحية مدير مشروع (كوفيد-19) الدكتور علي الوليدي، خلال التدشين بحضور وكيلا الوزارة لقطاع التخطيط الدكتور أحمد الكمال، وقطاع الطب العلاجي الدكتور شوقي الشرجبي والوكيل المساعد لقطاع السكان الدكتورة إشراق السباعي، ان البرنامج سيغطي في مرحلته الأولى المطعمين بلقاح كوفيد ١٩ وسيطور لاحقا ليشمل جميع انشطة التحصين المختلة..مشيراً الى البرنامج مرتبط بموقع وزارة الصحة وغرف العمليات بمكاتب الصحة بالمحافظات بهدف تسهيل التعامل للمواطنين..لاافتا إلى أن الوزارة ستصدر تعميماً لوزارة الخارجية لاعتماد شهادات البرنامج.

من جانبها أشادت مدير مكتب منظمة الصحة العالمية بعدن الدكتورة نهى محمود، بجهود الكادر الطبي ووزارة الصحة في مجابهة جائحة فيروس كورون..مؤكدة أهمية إطلاق برنامج التدوين الإلكتروني للمطعمين .

الجدير ذكره، ان البرنامج يعد نقلة نوعية لإدارة بيانات التحصين ضد فيروس كورونا ويحوي بيانات المطعمين، ويعد محاكاة لبرامج مماثلة في 73 دولة في الإقليم والعالم وسيعمل على تيسير المعاملات مع الأفراد المطعمين.