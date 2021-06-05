وزير الداخلية يشيد بدور فرع مصلحة الاصلاح والتأهيل بساحل حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 5 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

أشاد وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان، بدور فرع مصلحة الاصلاح والتأهيل بساحل حضرموت في تأهيل نزلاء السجون مهنياً وحمايتهم من الانتكاس والعودة إلى الجريمة بعد قضاء فترة العقوبة والبدء في حياة جديدة في المجتمع.



وناقش وزير الداخلية خلال زيارته، اليوم، للسجن المركزي بساحل حضرموت، مع رئيس النيابة الجزائية المتخصصة بحضرموت القاضي رائد لرضي ووكيل نيابة الأمن والبحث والسجون بالمكلا القاضي عبدالله اليزيدي، سير اوضاع السجناء.

وطاف وزير الداخلية على مرافق وأقسام فرع المصلحة ومعامل التأهيل للسجناء خلال فترة محكوميتهم..مؤكدا أن المرحلة الراهنة تستدعي تكاتف جهود الجميع لتحسين أوضاع السجون ونزلائها واستمرار التنسيق بين أجهزة القضاء والنيابة ومصلحة السجون.