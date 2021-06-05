غداً الاحد..تدشين إمتحانات الثانوية العامة في عدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 5 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

يدشن مكتب التربية والتعليم في العاصمة المؤقتة عدن ، غداً الاحد، امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2020-2021، ضمن اجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19).



‌‌واوضح مدير مكتب التربية الدكتور محمد عبدالرقيب وفقا لوكالة الانباء اليمنية(سبأ) أن عدد الطلاب المتقدمين لإمتحانات الشهادة الثانوية العامة بقسميها (العلمي والادبي) في عدن يبلغ 31 الف و 988 طالب وطالبة ، منهم 6 الف و 56 طالبا في القسم الادبي، و 25 الف و 932 طالبا في القسم العلمي، موزعين على 69 مركزا في مختلف مديريات المحافظة .

و اكد عبدالرقيب، أن المكتب اتخذ كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة فايروس كورونا وحماية الطلاب من الاصابة، من خلال توزيع المستلزمات الوقائية على الطلاب والمشروفين، بالتنيسق مع اللجنه العليا للطوارئ لمواجهة جائحة كورونا في اليمن .