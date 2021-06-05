صواريخ الحوثي تطال احياء سكنية في مارب

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يزيد بن سلمان - شبوة - استهدفت ميليشيا الحوثي اليوم السبت مدينة مأرب بصاروخ بالستي. وأفادت مصادر عسكرية ان دوي انفجار عنيف هز المدينة وشوهدت اصعده الدخان تعلو سماء المدينة ولم ترد المعلومات عن وقوع ضحايا حتى الان حيث شوهد مكان الانفجار في منطقة مفتوحه. ياتي هذه الصاروخ الثاني للمدينة خلال 18 ساعه الماضية التي استهدفة منزل الشيخ حسين غريب

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