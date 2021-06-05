الوليدي: ١٦٧ الف شخص تلقوا جرعات اللقاح ضد فيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 5 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

اكد وكيل وزارة الصحة العامة والسكان لقطاع الرعاية الصحية الاولية مدير مشروع (كوفيد-19) الدكتور علي الوليدي، أن ١٦٧ الف شخص تلقوا جرعات اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد( كوفيد-19) خلال الفترة الماضية.



واشاد الوليدي خلال اللقاء التقييمي الموسع لتنفيذ حملة التحصين ضد مرض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)المنعقد بالعاصمة الموقتة عدن، اليوم، والذي نظمه قطاع الرعاية الصحية الأولية وصحة الأسرة وبرنامج التحصين بوزارة الصحة بدعم من منظمتي الصحة العالمية واليونيسيف، بدور الكادر الطبي في مختلف المحافظات وانجازه المهام الموكلة له رغم الظروف الاستثنائية.

ووقف اللقاء بمشاركة مدراء عموم مكاتب الصحة ومنسقي التحصين والتثقيف بعدد من المحافظات وشركاء القطاع الصحي، أمام عدد من أوراق العمل والتي استعرضت النتائج الوطنية لحملة اللقاح ضد (كوفيد-19) والاطلاع على نجاحات الجولة الأولى والتعرف على المشكلات فيها وماهي الحلول لها، وعروض مقدمة من المحافظات عن الحملة ونتائجها والدروس المستفادة.

وحث الدكتور الوليدي في اللقاء الذي حضره وكيلا الوزارة لقطاع التخطيط الدكتور أحمد الكمال، وقطاع الطب العلاجي الدكتور شوقي الشرجبي والوكيل المساعد لقطاع السكان الدكتورة إشراق السباعي، وعدد من القيادات الصحية، المشاركين على توصيف التحديات ومناقشتها مع الشركاء للارتقاء بالعمل للفترات اللاحقة.

من جانبها أكدت مدير مكتب منظمة الصحة العالمية بعدن الدكتورة نههى محمود، على أهمية اللقاء في مراجعة انشطة الحملة السابقة وتقييمها لتلافي مواطن الاخفاقات فيها بغية الوصول إلى نتائج إيجابية في الحملات القادمة.