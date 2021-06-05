شكرا لقراءة خبر عن فتاة حسناء تتعارك مع دب كبير لإنقاذ حياة كلابها وتهزمه بطريقة شجاعة لا تخطر على بال! (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - رنا عبدالله - لم تتردد هيلي مورينيكو عندما رأت دب كبير يواجه كلاب عائلتها بعد أن تسلق جدار الفناء الخلفي لمنزلها في جنوب كاليفورنيا.

ركضت الفتاة البالغة من العمر 17 عاماً إلى الخارج وطردت الدب بعيداً، ثم أحضرت الكلاب وعادت إلى منزلها في ضاحية برادبري شرق لوس أنجلوس.

أظهرت الصور المأخوذة من كاميرا للمراقبة المنزلية، الدبة الأم تتسلق الحائط، وتضرب كلباً أسود كبير على الأرض، ثم شوهد اثنان من أشبال الدب خلف الدبة بينما أربعة كلاب أصغر تنبح وتركض حول الفناء.

اندفعت مورينيكو نحو الدب، واستخدمت كلتا يديها لدفع الدب الكبير بعيداً عن الحائط والتقطت أحد الكلاب الصغيرة، ثم خرجت هي والكلاب الأخرى من مجال الكاميرا.

وبعد ذلك، هربت الدببة من فوق الجدار إلى ساحة الجيران.