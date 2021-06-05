شكرا لبحثكم عن خبر عاجل .. الحوثي محمد عبدالسلام يعود إلى صنعاء على متن طائرة عمانية .. صور والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت قناة المسيرة التابعة للحوثيين وصول وفد من المكتب السلطاني العماني برفقة الناطق باسم الحوثيين محمد عبدالسلام إلى العاصمة صنعاء.

وقال المتحدث باسم الحوثيين، إن زيارة وفد المكتب السلطاني العماني إلى صنعاء للتباحث حول الوضع في اليمن على أساس مبدأ حسن الجوار والمصالح المشتركة.

وأضاف، نعمل على الدفع بعملية ترتيبات الوضع الإنساني وكذلك عملية السلام، واستكمالا للجهود التي بذلناها بسلطنة عمان نحن اليوم في صنعاء لمناقشة كل ما له مصلحة على المستوى الوطني والمنطقة عموماً.

وفي السياق قالت مصادر مطلعة، إن الوفد العُماني سيجري سلسلة لقاءات في العاصمة صنعاء في اطار جهود الوساطة التي تقودها السلطنة لوقف إطلاق النار وبدء مفاوضات سياسية .