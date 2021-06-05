شكرا لبحثكم عن خبر شاهد صورة نادرة جدا للرئيس الراحل "صالح" عقب إخراجة من المسجد بعد تفجير الأخير بدقائق فقط ! والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - من أهم الأحداث التي شهدتها اليمن في 2011، محاولة الاغتيال التي تعرض لها الرئيس السابق علي عبدالله صالح في 3 يونيو ورغم أن الاتهام لم يوجه رسميا لجهة معينة

و نشرت قناة "اليمن اليوم" عقب تفجيرات مسجد النهدين الملحق بدار الرئاسة بصنعاء صورة نادرة للرئيس السابق علي عبد الله صالح. وقالت القناة انها التقطت بعد دقائق قليلة من لحظة العمل الارهابي الذي حدث في جامع دار الرئاسة

وتظهر الصورة الرئيس الراحل وهو في حالة سكون تام مستلقيا على سرير طبي حيث كان لايزال فاقدا للوعي.