شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزارة التربية تستعد لإجراء اختبارات الثانوية العامة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 5 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

تنفذ وزارة التربية والتعليم عدد من الإجراءات اللازمة لتسهيل الاختبارات النهائية للثانوية العامة للعام الدراسي 2020 - 2021 التي ستبدأ بعد غد الاحد الموافق 6 يونيو في المحافظات المحررة.



ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين للاختبارات النهائية 106 الاف و533 طالبا في القسمين الادبي والعلمي.

وستطبق الوزارة إجراءات احترازية لمنع انتشار فيروس كورونا حيث سيتم توزيع 495 جهاز لقياس الحرارة على المراكز الامتحانية واكثر من 18 الف قناع وجه ومعقمات.