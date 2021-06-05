شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الخارجية الامريكية تحمل الحوثيين مسئولية افشال عملية السلام في بلادنا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 5 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

حملت وزارة الخارجية الامريكية اليوم ميليشيا الحوثي الانقلابية مسؤولية رفض الانخراط بشكل هادف في وقف إطلاق النار واتخاذ خطوات لحل النزاع المستمر منذ ما يقارب من سبع سنوات في اليمن والذي تسبب في معاناة لا يمكن تصورها للشعب اليمني ـ بحسب بيان للخارجية الامريكية.



وجاء في بيان أصدرته الوزارة عقب عودة المبعوث الأمريكي الى اليمن تيم ليندركينغ من زيارة السعودية وعمان والإمارات والأردن " إن الحوثيين، يواصلون هجومهم المدمر على مأرب الذي يدينه المجتمع الدولي ويترك الحوثيين في عزلة متزايدة".

وأشار البيان الى اجتماعات ليندركينغ مع قيادات الشرعية لبحث تعزيز العمليات الشاملة التي تمكن مواطني اليمن من مناقشة مستقبل بلدهم وتعضيد الأصوات من أجل السلام.