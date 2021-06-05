وزارة الصحة تطلق برنامج إلكتروني للمطعمين ضد فيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 5 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

تجري وزارة الصحة العامة والسكان في العاصمة المؤقتة عدن تحضيراتها الفنية لاطلاق برنامج إلكتروني خاص بالمطعمين ضد فيروس كورونا.



وأوضح وكيل الوزارة لقطاع الرعاية الأولية الدكتور علي آلوليدي وفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن البرنامج سيشمل جميع من يأخذون اللقاح ضد كورونا وسيحصلون على شهادة إلكترونية عبر هواتفهم المحمولة معتمدة على المستوى الدولي.

وأشار الى أن البرنامج الذي سيطلق الأسبوع القادم يتمتع بخاصية العمل في حال عدم الاتصال بالانترنت.. لافتا الى ان البرنامج يأتي ضمن اجراءات وزارة الصحة وسعيها لتحديث آليات عملها كما هو الحال في عدد من الدول.

كما سيعمل على تخفيف الكثير من الجهد والوقت والتكاليف على المطعمين سواء كانوا مسافرين او حجاج او من الفئات الاساسية المستهدفة باللقاح.