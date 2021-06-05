وزير التخطيط: ادراج اليمن ضمن خطة التخصيص الأولى لتوزيع 25 مليون جرعة لقاح كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 5 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

قال وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب" أن الولايات المتحدة الأمريكية أدرجت الجمهورية اليمنية ضمن خطة التخصيص الأولى لتوزيع 25 مليون جرعة لقاح ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) على مستوى العالم".



وأضاف الوزير باذيب وفقا لوكالة الأنباء اليمنية ( سبأ) " تم إبلاغ وزارة التخطيط بادراج اليمن ضمن الخطة الامريكية لتوزيع لقاح كورونا"..مشيراً الى ان ذلك يأتي مع استمرار الجهود الحكومية في مكافحة جائحة (كوفيد -19) في سبيل إنهاء آثار الجائحة.

واكد باذيب، ان وزارة التخطيط والتعاون الدولي تسعى إلى توفير العدد المطلوب من اللقاحات وحشد الدعم اللازم لذلك، بما في ذلك دعم جهود مكافحة الجائحة من خلال توفير المعدات والتجهيزات الخاصة بذلك.. مبينا أن وزارته حاليا في خضم المحادثات لحشد تمويل إضافي من البنك الدولي والمقدر بـ 19 مليون دولار.

وعبر وزير التخطيط والتعاون الدولي، عن شكر وامتنان الحكومة اليمنية للإدارة والشعب الأمريكي نظير ادراج اليمن ضمن استراتيجية الولايات المتحدة الأمريكية لمشاركة ملايين اللقاحات مع دول العالم.. مؤكداً التزام الحكومة اليمنية وبتوجيهات من فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، بتسهيل تقديم اللقاحات بأسرع ما يمكن مع الالتزام بالمتطلبات التنظيمية.