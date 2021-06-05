أحمد عوض بن مبارك يبدأ زيارة رسمية لسلطنة عمان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 5 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

يبدأ وزير الخارجية وشئون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك زيارة رسمية الى سلطنة عمان تستغرق ثلاثة ايام يلتقي خلالها نظيرة العماني بدر بن حمد البوسعيدي وعدد من المسئولين.



تهدف الزيارة الى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتنسيق الجهود المشتركة ازاء قضايا المنطقة والدفع بالعملية السياسية وخاصة بعد رفض ميلشيات الحوثي لكافة مبادرات السلام الاقليمية والاممية.

وتعتبر مسقط اخر محطة خليجية يزورها بن مبارك منذ بدء جولته للعواصم الخليجية في نهاية شهر فبراير لتعزيز العلاقات اليمنية الخليجية وتنشيط دور الدبلوماسية اليمنية مع محيطه الاقليمي والدولي.

وتتميز العلاقات اليمنية العمانية بمكانه خاصة في قلوب اليمنيين لاستنادها على وشائج القربى وروابط الجوار الجغرافي ووحده اللغة والثقافة والتاريخ المشترك، فقد تأسست اول لجنه وزارية مشتركة بين البلدين في عام١٩٩٣م واسفرت عن توقيع ١٠ اتفاقيات ثنائية وعدد من مذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية وابرز محطات العلاقة الثنائية التوقيع على اتفاقيتي رسم الحدود البرية المشتركة في ١٩٩٢ والحدود البحرية في ٢٠٠٣م.